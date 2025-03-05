РСХБ выступил партнером Иркутского этапа чемпионата «Профессионалы»

Иркутский региональный филиал Россельхозбанка (РСХБ) выступил социальным партнером Регионального этапа чемпионата «Профессионалы» в компетенциях: «Агрономия», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Кинология». Мероприятие проходило на базе Иркутского аграрного техникума в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. В течение трех дней 18 студентов техникумов и колледжей демонстрировали свои навыки и умения на трех конкурсных площадках. В церемонии награждения приняла участие директор Иркутского регионального филиала РСХБ Наталья Баркова.

Обращаясь к участникам соревнований, она отметила, что участие в конкурсе – это серьезный шаг на пути к профессиональному росту.

«Вы все прошли путь от начала и до конца, поэтому вы уже победители! Этот чемпионат – серьёзное испытание, требующее от участников не только профессиональных знаний и навыков, но и силы духа, выносливости и терпения. Вы справились с этими испытаниями и доказали, что являетесь лучшими из лучших. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и продолжать развиваться в своей профессии. Пусть ваш опыт и мастерство помогут вам покорить новые вершины и справиться с самыми сложными задачами!», – пожелала Наталья Баркова.

По итогам конкурсных испытаний победителем в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» стал Павел Шматов, в компетенции «Агрономия» – Татьяна Полянская, в компетенции «Кинология» лучшей признана Юлия Синякова. Все участники представляли Иркутский аграрный техникум.

«Задания были непростыми – мы состязались в наладке электрооборудования и электроники, подготовке трактора к работе с оборотным плугом, регулировке пахотного агрегата, умении работать с дефектной ведомостью. Я очень рад, что справился и занял первое место. Благодарю своих преподавателей за помощь в подготовке к чемпионату», – поделился впечатлением студент 3 курса Павел Шматов.

Всем участникам соревнований вручены памятные подарки от Россельхозбанка, а победителю в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» главный приз – набор инструментов.