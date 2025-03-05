Отгрузку готовой продукции протестировали на Иркутском заводе полимеров

Специалисты Иркутского завода полимеров (проект ИНК) провели тестовые отгрузки полиэтилена, изготовленного из привозного сырья.

Тренировка отгрузки готовой продукции от склада до нижней площадки включала несколько этапов: планирование, координацию действий между складами, водителями и железнодорожным цехом, анализ технических аспектов, качественное обучение персонала, оформление операций в учетных системах.

Для описания процесса отгрузки была сформирована кросс-функциональная команда из руководителей и специалистов подразделений, задействованных в процессе. По итогам первых тренировок продукция была успешно отгружена. Учения позволят в будущем минимизировать риски переполнения склада и несвоевременной отгрузки клиенту продукции. Дополнительные практические занятия для персонала, включая повторную тренировку, планируется провести в середине марта.

В декабре 2024 г. Иркутский завод полимеров произвел первые гранулы полиэтилена из привозного сырья в ходе пусконаладочных работ. Были успешно протестированы ключевые технологические системы, включая экструдер, компрессор рециклового газа и компрессор циркуляционного газа, необходимые для процесса полимеризации.

Иркутский завод полимеров – первый в Восточной Сибири завод по выпуску полимеров из собственного сырья – этана. Произведенный на Иркутском заводе полимеров полиэтилен может быть использован в различных отраслях, включая автомобилестроение, медицину, легкую промышленность и т.п.