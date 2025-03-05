Эн+ восстановил в Сибири территорию размером с 5000 футбольных полей

Угольный дивизион энергохолдинга Эн+ реализует масштабные мероприятия по восстановлению земель в Сибири на протяжении более 20 лет. За это время специалисты компании вернули к жизни более 3,5 тыс. га территорий — площадь, сравнимую с пятью тысячами футбольных полей.

Это и воссоздание природного ландшафта, и нанесение плодородного слоя почвы, и высадка лесных насаждений в Приангарье, Забайкалье и Красноярском крае.

Значительная часть восстановленных земель – почти 2 тыс. га – сегодня покрыта хвойными лесными насаждениями. Работы охватывают не только бывшие промышленные участки, но и территории, пострадавшие от воздействия иных факторов. Так, специалисты компании высаживали деревья в Тулунском районе Иркутской области на землях, опустошенных лесными пожарами.

Угольные предприятия холдинга постоянно совершенствуют технологию рекультивации земель на всех этапах. В северном филиале разреза «Жеронский» в Усть-Илимском районе Иркутской области саженцы сосны выращивают в адаптированной почве, что значительно повышает их выживаемость после высадки.

Помимо лесов, на месте бывших угольных разработок появились новые водоемы — около 100 га искусственных озер, которые становятся полноценными экосистемами. Еще 300 га рекультивированных земель были переведены в категорию сельскохозяйственного назначения, что способствует созданию в Иркутской области новых продуктивных угодий.

«Производство и экология для угольных предприятий энергохолдинга Эн+ неотделимы. Выполнение экологической программы – это ежедневная составляющая нашей работы. Восстановление земель – только её часть. Также мы проводим регулярный мониторинг состояния воды, воздуха и почвы, восполняем биоразнообразие. В прошлом году мы поставили рекорд по зарыблению водоемов за последние пять лет, выпустили почти 82 тысячи штук промысловых и краснокнижных пород рыб в экосистему рек и водохранилищ Сибири. В этом году также запланированы и высадки деревьев, и выпуск мальков», — отмечает Сергей Иванов, генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь».

Уже в этом году новые растения заселят больше 300 га земель в четырех регионах страны. Далее на протяжении трех лет предприятия будут проводить агроуход за саженцами, обеспечивая их выживаемость. В ближайшие 10 лет планы компании предусматривают восстановление почти 4,5 тыс. га земли.