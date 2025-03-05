Вылет рейса из Иркутска в Якутск задержали на почти на сутки

Накануне в аэропорту Иркутска был задержан почти на сутки вылет рейса R-3494 авиакомпании «Якутия». Он должен был отправиться по маршруту Иркутск – Якутск, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Транспорт должен был вылететь в 21:50 4 марта, однако в связи с поздним прибытием воздушного судна рейс отложили. Вылет состоится сегодня в 17:20.

Осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.