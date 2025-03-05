Обращения о соседстве с майнерами поступают в «Иркутскэнергосбыт» ежедневно

Жителей региона возмущают постоянный гул, сбои в работе бытовой техники, скачки напряжения в сети. Энергетики отрабатывают все сигналы, выявляя с помощью высокотехнологичной аппаратуры все новые точки «серого» майнинга.

Звонки и сообщения ежедневно принимают операторы единого энергетического информационно-справочного центра. Все обращения передаются в работу инспекторам «Иркутскэнергосбыта». С помощью высокотехнологичных спецсредств – тепловизионного оборудования, устройств для замеров мощности – они проверяют каждый поступивший сигнал.

Кроме визуального осмотра с помощью спецсредств специалисты осуществляют анализ данных по потреблению электроэнергии на протяжении длительного периода. С помощью такого тщательного подхода удается зафиксировать любые подозрения на майнинг – шум, вибрацию и энергопотребление.

«У нас в доме кто-то майнит, жить невозможно. С нового года гул стоит круглосуточно, мы в квартире хоть и не ночуем, но днем даже очень неприятно. Соседи уже писали предупреждение. Гул идет сверху, выше второго этажа. Я вначале подумала, что снег с крыши убирают, но на следующий день на подъезде увидела объявление и сообразила. У нас на 4 и на 5 этажах квартиры сдают. Возможно они. Знакомый сегодня услышал и говорит, это точно «асики» дуют».

«Добрый день. Постоянно горят автоматы в трансформаторе на улице, есть подозрения что нагрузка по причине наличия майнинга у соседей. Сделайте уже что-нибудь, невозможное соседство».

Чаще всего жители Иркутской области пишут энергетикам в социальные сети анонимно, многие боятся конфликтов с соседями, но страдать от «серых» майнеров не хотят. Вот что направила иркутянка в аккаунт «Свет38»:

«Здравствуйте. Он обнаглел до такой степени, что трещать стали розетки, перегорают быстро лампочки в квартирах и в общем коридоре, а если начнёт перегорать техника? Запахи в квартирах отвратительные, влажность высочайшая, стены, трубы, окна мокрые. Жить от этого соседа стало просто невыносимо. Вроде закон вышел о запрете майнинга. Будьте добры, помогите нам. Заранее благодарю».

«Здравствуйте. Хочу сообщить о незаконном майнинге. На балконе, 3 этаж, видно, что окна запотевшие. 100% «асики» стоят. Хотелось бы, чтобы моe обращение осталось анонимным».

Помощь неравнодушных людей в этой работе необходима: несмотря на ежедневные рейды, проверить все квартиры, подвалы и гаражи на юге Иркутской области – задача не из легких. Можно направлять не только подозрительные адреса, но и по возможности делать фото- видеосъемку. Такие доказательства помогают отстаивать безопасность добропорядочных граждан в судах. На сегодня в пользу энергетиков вынесено уже 1364 судебных решения, еще 419 исков находятся на рассмотрении. Еще 105 исков против нелегальных криптопредпринимателей были урегулированы до вынесения судебного решения.

В большинстве случаев обращения на проверку поступают от жителей Иркутска и соседних территорий – Иркутского и Шелеховского районов, Ангарского городского округа. Но бывают и случаи, когда сигналы о помощи приходят из северных территорий:

«Добрый день, проживаю в поселке Жигалово Иркутской области по улице Юбилейная. Через стенку, пустая квартира, сейчас там стоит майнинг. Обращались в полицию, участковому. Все без внимания. Как прекратить все это? Точно стоит, слышно, как работает. В полицию обращались, прошел месяц. Результата ноль».

Напомним, правительство Российской Федерации в южной части Иркутской области запретило майнинг с 1 января до 15 марта 2025 года. В дальнейшем майнинг будет запрещен в периоды с 15 ноября по 15 марта ежегодно вплоть до 2031 года. Кроме того, федеральными властями было принято решение о необходимости обязательной регистрации для майнеров. С 1 ноября 2024 года законно добывать криптовалюту могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в специальном реестре Федеральной налоговой службы.