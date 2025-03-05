87 952 рублей – средняя зарплата в России по итогам 2024 года

Средняя зарплата в России за 2024 год с премиями, до налогов составила 87 952 рубля. Об этом пишет бизнес-издание РБК со ссылкой на данные Росстата.

Это больше, чем в 2023 году (74 854 рубля), однако сравнивать эти годы еще рано, так как данные о темпах роста будут опубликованы позже. Самые высокие зарплаты зафиксированы в Чукотском АО (185 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (163,9 тыс. рублей) и Москве (162,1 тыс. рублей).

За 11 месяцев 2024 года средняя зарплата увеличилась на 17,8%, что превышает инфляцию (8,4%). Быстрее всего зарплаты растут в регионах с доходами ниже средних по стране, таких как Курганская область, Удмуртия и Липецкая область.