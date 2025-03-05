Жительница Приангарья потеряла полмиллиона рублей при попытке заработать на маркетплейсе

В Чунском районе 33-летняя женщина потеряла полмиллиона рублей при попытке заработать на маркетплейсе. Подробности сообщают в пресс-службе полиции Иркутской области.

По данным правоохранителей, на телефон пострадавшей в мессенджере пришло сообщение с предложением стать «агентом» известного маркетплейса. Ей предложили выполнить задание – перевести определенную сумму на банковскую карту продавца, после чего получить комиссионные и зарплату.

Женщина совершила три перевода, получив свои деньги и проценты. Таким образом злоумышленники вошли в доверие к сибирячке. За следующие 12 операций, совершенных на более полумиллиона рублей, жительница Приангарья деньги так и не получила. Осознав, что это обман, жертва отказалась совершать очередной перевод и написала заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», ведется расследование.