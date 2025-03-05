Многочисленные трещины образуются на льду Байкала

Сотрудники МЧС просят не выходить на лед вне санкционированных переправ и не приближайся к кромке льда, промоинам и трещинам.

В Слюдянском районе на КБЖД и в поселке Шарыжалгай обнаружены множественные трещины шириной от 5 до 20 см с выходом воды.

В Большом Голоустном – трещина до 60 см с открытой водой. В бухте Песчаной – трещина до 3 м с открытой водой. От Листвянки до Большого Голоустного – трещина до 40 см, разрывы льда и местами открытая вода.

На Ангаре от истока до Большой Речки – открытая вода, в заливах лед до 60 см.

В Ольхонском районе на Байкале в заливах Мухорском и Куркутском лед толщиной 80 см, в проливе Малое Море – 60 см, в Ольхонских воротах – 45 см.