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Многочисленные трещины образуются на льду Байкала

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Сотрудники МЧС просят не выходить на лед вне санкционированных переправ и не приближайся к кромке льда, промоинам и трещинам.

В Слюдянском районе на КБЖД и в поселке Шарыжалгай обнаружены множественные трещины шириной от 5 до 20 см с выходом воды.

В Большом Голоустном – трещина до 60 см с открытой водой. В бухте Песчаной – трещина до 3 м с открытой водой. От Листвянки до Большого Голоустного – трещина до 40 см, разрывы льда и местами открытая вода.

На Ангаре от истока до Большой Речки – открытая вода, в заливах лед до 60 см.

В Ольхонском районе на Байкале в заливах Мухорском и Куркутском лед толщиной 80 см, в проливе Малое Море – 60 см, в Ольхонских воротах – 45 см.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Туризм 2025, последние новости
Многочисленные трещины образуются на льду Байкала
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