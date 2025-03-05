Модернизацию двух подстанций завершили в Братске и Тулуне

В Приангарье завершаются работы по реконструкции двух важных подстанций – в Тулуне и Братском районе. Эти обновления значительно повлияют на качество электроснабжения для сотен тысяч жителей региона.

В городе Тулун успешно завершен второй этап модернизации одноименной подстанции. Замена трансформаторов – это важный шаг, так как такие работы проводятся всего раз в 6-10 лет. Теперь вместо двух старых трансформаторов мощностью 125 МВА установлены новые, мощностью по 200 МВА каждый. Это решение позволит устранить проблему нехватки электроэнергии в районе от Нижнеудинска до Зимы и улучшить стабильность подачи электричества, особенно для отдалённых населённых пунктов. Значимость проведенных работ на подстанции «Тулун» трудно недооценить. Реконструкции на объектах мощностью в 500 кВ в регионе проводятся раз в несколько лет, а по всей стране ежегодно реконструируются лишь несколько таких сооружений.

Подстанция «Тулун» обеспечивает электроэнергией не только сам Тулун, но и Нижнеудинск, Зиму и другие районы, что позволит более полумиллионам жителей и тысячам предприятий получать более качественное электричество.

В Братском районе также завершилась модернизация подстанции «Коршуниха». Здесь были заменены два трансформатора, установлено новое оборудование и обновлены системы защиты. Эта подстанция играет ключевую роль в обеспечении электроэнергией Коршуновского горно-обогатительного комбината, железнодорожных путей РЖД и города Железногорск-Илимский, где проживает более 21 тысячи человек.

Все работы проводятся в рамках национального проекта «Восточный полигон». Всего в 2025 году планируется отремонтировать более двадцати энергообъектов и построить новую подстанцию в Иркутском районе, что поможет решить проблему нехватки электроэнергии в южной части области.

Эти изменения обеспечат стабильное и качественное электроснабжение для жителей региона и создадут основу для дальнейшего развития энергетической инфраструктуры.