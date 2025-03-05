Масочный режим ввели в медицинских организациях Иркутской области

В Иркутской области вводят масочный режим в больницах и поликлиниках из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Главным врачам организаций поручили обеспечить контроль за его соблюдением, сообщает пресс-служба правительства региона.

Помимо соблюдения масочного режима, по аналогичным причинам усилили меры по обеспечению фильтра потока пациентов с признаками острых респираторных инфекций, разграничению потоков пациентов c клиническими проявлении инфекций, ограничили посещение пациентов в стационарах.

Жителям для профилактики советуют чаще мыть руки, избегать близкого контакта с больным человеком, периодически протирать антисептиком личные электронные устройства и проветривать помещения.

Специалисты рекомендуют избегать самолечения и не посещать рабочее место или детские коллективы при инфицировании – не распространять инфекцию. При первых признаках заболевания советуют обращаться за медицинской помощью, что поможет избежать осложнений, особенно у непривитых от гриппа.

По информации Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, в регионе наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. За прошедшую неделю специалисты зарегистрировали 23,9 тыс. случаев: это на 10% больше, чем на предыдущей неделе. Положительный темп прироста заболеваемости отмечают среди всех возрастных групп населения.