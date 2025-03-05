«Слата» и «ХлебСоль» полностью перешли под контроль X5 Group

Помимо этого, холдинг приобрел такие крупные региональные сети, как «Красный Яр» и «Батон».

В 2022 году X5 договорилась о стратегическом альянсе и приобретении 70% доли в бизнесах с последующим выкупом оставшейся доли через три года. В настоящий момент торговые сети работают под собственными брендами с сохранением операционных процессов и продолжат фокусироваться на улучшении клиентского опыта. В том числе, в части магазинов большой торговой площадью планируется обновление зон с фруктами и овощами, готовой еды, кулинарии и кафе, а также мясных отделов.

По данным на конец января в России действует 248 магазинов «Красный Яр» и «Батон», а также 363 супермаркета «Слата» и дискаунтера «Хлеб Соль» с представленностью в Красноярском и Забайкальском крае, Иркутской области, а также в Республиках Тыва, Бурятия и Хакасия. В распоряжении торговых сетей находятся 6 распределительных центров в Красноярске, Иркутске, Братске и Чите общей площадью 62 тыс. кв м.

«Слата», объединив потенциалы и экспертизы с Х5, за эти три года показала высокие результаты, продемонстрировав устойчивость, умение работать в синергии с сильным партнером. Предложения и сервисы для покупателей стали еще эффективнее, о чем говорит рост трафика в сетях», – прокомментировал акционер торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Вячеслав Заяц.

«В партнерстве с Х5 мы работали над улучшением важных для наших покупателей товарных предложений и сервисов. И результаты, которые демонстрируют наши торговые сети последние два года, свидетельствуют об эффективности сотрудничества, которое положительно оценивают потребители», – заявил акционер торговых сетей «Красный Яр», «Батон» Дмитрий Саенко.