Цифровой вагон создали Сбербанк и РЖД

В Иркутске на базе путевой машинной станции № 45 РЖД был открыт цифровой вагон – уникальный образовательный проект, который реализовали совместно Восточно-Сибирская дирекция по ремонту пути и Сбербанк при участии фонда «Подари планете жизнь».

В церемонии открытия приняли участие руководство Байкальского банка Сбербанка, Вячеслав Колтунов, заместитель начальника по кадрам и социальным вопросам Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути, и Наталья Еремеева, директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь».

Путевая машинная станция занимается ремонтом и строительством железнодорожных путей. К парку вагонов, благодаря поддержке Сбербанка, добавился новый элемент – цифровой вагон, представляющий собой современный учебный класс, оснащенный мультимедийным сенсорным экраном, динамиками и видеокамерами.

На базе цифрового вагона планируется проведение занятий для сотрудников дороги, а также для школьников и студентов, что поможет привлечь молодежь в отрасль. Сбербанк планирует знакомить железнодорожников с новейшими цифровыми технологиями, а фонд «Подари планете жизнь» обеспечит учебные материалы, направленные на экологическое просвещение и сохранение исторической памяти.

Как подчеркнул Вячеслав Колтунов, цифровой вагон позволит организовать дистанционное обучение по различным направлениям знаний. Преподаватели смогут вести занятия онлайн из Иркутска, пока сам класс будет находиться в городах, таких как Тайшет, Братск или Вихоревка. Занятия будут полезны не только работникам, но и студентам, школьникам, заинтересованным в будущем железнодорожной отрасли.

«Самое ценное, что вагон поедет по Транссибирской магистрали и мы сможем дотянуться до тех населенных пунктов, где школьники и студенты не имеют доступа к базе знаний, которая есть у нас – Сбербанк обладает хорошей экспертизой в области искусственного интеллекта и готов делиться этими знаниями», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка.

«Для нас это большая удача и роскошный подарок, когда объединяются такие крупные компании и некоммерческая организация. Большое счастье, что все, что мы создаем здесь, в городе Иркутске, поедет по региону. Благодаря такому формату можно попасть в любой городок нашей Иркутской области. И это самый большой плюс», – Наталья Еремеева, директор Благотворительного фонда «Подари планете жизнь».