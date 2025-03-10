IBC Global проведет закрытый инвестиционный завтрак в Иркутске

Компания IBC Global приглашает инвесторов, девелоперов и специалистов рынка на эксклюзивный инвестиционный завтрак, который состоится 25 марта 2025 года. В фокусе внимания – анализ и перспективы рынка складской недвижимости Иркутской области, склады разных форматов, как ключевые драйверы роста.
Партнеры мероприятия:
- Проектное бюро «Standart» —современная, динамично развивающаяся компания, состоящая из целеустремленных профессионалов, имеющих огромный опыт в сфере проектирования объектов индустриальной недвижимости.
- First — развитое предприятие в области складской логистики, предоставляющая полноценный спектр услуг для правильного функционирования склада.
В рамках деловой программы ведущие эксперты отрасли представят аналитические данные по Иркутску и прогнозы, обсудят текущие тенденции и вызовы, а также поделятся успешными кейсами и стратегиями инвестирования в условиях меняющейся экономической ситуации.
Спикерами мероприятия выступят:
- Иван Алексеевич Болтенков, начальник департамента развития АО «КРИО»
- Андрей Никифоров Вице-Президент Управления по работе с компаниями строительного комплекса и недвижимости АО «Альфа-Банк»
- Ахмедзянов Станислав, Управляющий партнер IBC Global
- Хронюк Юлиана, Директор по развитию, Light Industrial IBC Global
- Александр Бутримов, Генеральный директор Бюро Standart Project
- Максим Сергеев, Генеральный директор FIRST
Мероприятие будет интересно частным и институциональным инвесторам, которые ищут доступные и гибкие форматы для вложений с минимальными рисками, а также малым и средним предприятиям, которым требуются компактные производственные или логистические площади. Девелоперам эксперты расскажут, как реализовать проекты на участках сложной формы или в урбанизированных зонах, адаптируя их под смешанное использование (офисы, мини-цеха, хранение). Локальный ритейл и e-commerce оценят идеи по созданию распределительных центров, чтобы сократить логистические издержки. Отдельный кейс подготовлен для непрофильных инвесторов: как управлять объектами, частично сдавая или продавая площади, и зарабатывать на растущем спросе на логистику вне столиц.
Читайте также:
"Рынок складской недвижимости в регионах демонстрирует устойчивый рост, что обусловлено не только развитием e-commerce, но и растущей потребностью промышленных предприятий в современных логистических решениях, - комментирует Станислав Ахмедзянов, Управляющий партнер IBC Global. – Наша задача – предоставить инвесторам и девелоперам качественную аналитику и экспертизу, чтобы они могли принимать взвешенные и прибыльные инвестиционные решения".
Мероприятие пройдет в отеле IRKUTSK CITY CENTER (бывший Marriott Hotel) по адресу: ул. Чкалова, 15.
Регистрация на инвестиционный завтрак обязательна. Количество мест ограничено. Для регистрации пройдите по ссылке: https://invest-zavtrak-ibc.ru/
18+.