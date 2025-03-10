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IBC Global проведет закрытый инвестиционный завтрак в Иркутске

Компания IBC Global приглашает инвесторов, девелоперов и специалистов рынка на эксклюзивный инвестиционный завтрак, который состоится 25 марта 2025 года. В фокусе внимания – анализ и перспективы рынка складской недвижимости Иркутской области, склады разных форматов, как ключевые драйверы роста.

Партнеры мероприятия:

  • Проектное бюро «Standart» —современная, динамично развивающаяся компания, состоящая из целеустремленных профессионалов, имеющих огромный опыт в сфере проектирования объектов индустриальной недвижимости.
  • First — развитое предприятие в области складской логистики, предоставляющая полноценный спектр услуг для правильного функционирования склада.

В рамках деловой программы ведущие эксперты отрасли представят аналитические данные по Иркутску и прогнозы, обсудят текущие тенденции и вызовы, а также поделятся успешными кейсами и стратегиями инвестирования в условиях меняющейся экономической ситуации.

Спикерами мероприятия выступят:

  • Иван Алексеевич Болтенков, начальник департамента развития АО «КРИО»
  • Андрей Никифоров Вице-Президент Управления по работе с компаниями строительного комплекса и недвижимости АО «Альфа-Банк»
  • Ахмедзянов Станислав, Управляющий партнер IBC Global
  • Хронюк Юлиана, Директор по развитию, Light Industrial IBC Global
  • Александр Бутримов, Генеральный директор Бюро Standart Project
  • Максим Сергеев, Генеральный директор FIRST

Мероприятие будет интересно частным и институциональным инвесторам, которые ищут доступные и гибкие форматы для вложений с минимальными рисками, а также малым и средним предприятиям, которым требуются компактные производственные или логистические площади. Девелоперам эксперты расскажут, как реализовать проекты на участках сложной формы или в урбанизированных зонах, адаптируя их под смешанное использование (офисы, мини-цеха, хранение). Локальный ритейл и e-commerce оценят идеи по созданию распределительных центров, чтобы сократить логистические издержки. Отдельный кейс подготовлен для непрофильных инвесторов: как управлять объектами, частично сдавая или продавая площади, и зарабатывать на растущем спросе на логистику вне столиц.

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"Рынок складской недвижимости в регионах демонстрирует устойчивый рост, что обусловлено не только развитием e-commerce, но и растущей потребностью промышленных предприятий в современных логистических решениях, - комментирует Станислав Ахмедзянов, Управляющий партнер IBC Global. – Наша задача – предоставить инвесторам и девелоперам качественную аналитику и экспертизу, чтобы они могли принимать взвешенные и прибыльные инвестиционные решения".

Мероприятие пройдет в отеле IRKUTSK CITY CENTER (бывший Marriott Hotel) по адресу: ул. Чкалова, 15. 

Регистрация на инвестиционный завтрак обязательна. Количество мест ограничено. Для регистрации пройдите по ссылке: https://invest-zavtrak-ibc.ru/

18+. 

Реклама. ИП Ахмедзянов Станислав Марсельевич, ИНН 745301540155. Ахмедзянов С. М. ИП erid:2VfnxwAGD2p

<p>Фото из архива компании</p>
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