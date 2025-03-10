IBC Global проведет закрытый инвестиционный завтрак в Иркутске

Компания IBC Global приглашает инвесторов, девелоперов и специалистов рынка на эксклюзивный инвестиционный завтрак, который состоится 25 марта 2025 года. В фокусе внимания – анализ и перспективы рынка складской недвижимости Иркутской области, склады разных форматов, как ключевые драйверы роста.

Партнеры мероприятия:

Проектное бюро «Standart» —современная, динамично развивающаяся компания, состоящая из целеустремленных профессионалов, имеющих огромный опыт в сфере проектирования объектов индустриальной недвижимости.

First — развитое предприятие в области складской логистики, предоставляющая полноценный спектр услуг для правильного функционирования склада.

В рамках деловой программы ведущие эксперты отрасли представят аналитические данные по Иркутску и прогнозы, обсудят текущие тенденции и вызовы, а также поделятся успешными кейсами и стратегиями инвестирования в условиях меняющейся экономической ситуации.

Спикерами мероприятия выступят:

Иван Алексеевич Болтенков, начальник департамента развития АО «КРИО»

Андрей Никифоров Вице-Президент Управления по работе с компаниями строительного комплекса и недвижимости АО «Альфа-Банк»

Ахмедзянов Станислав, Управляющий партнер IBC Global

Хронюк Юлиана, Директор по развитию, Light Industrial IBC Global

Александр Бутримов, Генеральный директор Бюро Standart Project

Максим Сергеев, Генеральный директор FIRST

Мероприятие будет интересно частным и институциональным инвесторам, которые ищут доступные и гибкие форматы для вложений с минимальными рисками, а также малым и средним предприятиям, которым требуются компактные производственные или логистические площади. Девелоперам эксперты расскажут, как реализовать проекты на участках сложной формы или в урбанизированных зонах, адаптируя их под смешанное использование (офисы, мини-цеха, хранение). Локальный ритейл и e-commerce оценят идеи по созданию распределительных центров, чтобы сократить логистические издержки. Отдельный кейс подготовлен для непрофильных инвесторов: как управлять объектами, частично сдавая или продавая площади, и зарабатывать на растущем спросе на логистику вне столиц.

"Рынок складской недвижимости в регионах демонстрирует устойчивый рост, что обусловлено не только развитием e-commerce, но и растущей потребностью промышленных предприятий в современных логистических решениях, - комментирует Станислав Ахмедзянов, Управляющий партнер IBC Global. – Наша задача – предоставить инвесторам и девелоперам качественную аналитику и экспертизу, чтобы они могли принимать взвешенные и прибыльные инвестиционные решения".

Мероприятие пройдет в отеле IRKUTSK CITY CENTER (бывший Marriott Hotel) по адресу: ул. Чкалова, 15.

Регистрация на инвестиционный завтрак обязательна. Количество мест ограничено. Для регистрации пройдите по ссылке: https://invest-zavtrak-ibc.ru/

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