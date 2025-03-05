Бизнесмена уличили в мошенничестве на 11 млн рублей при строительстве жилья в Приангарье

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении работ по муниципальному контракту. Подробности сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в мае 2023 года между администрацией Байкальского городского поселения и подрядной организацией был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию дома для переселения граждан из аварийного жилья.

«В рамках работ подрядчик использовал целевые средства на аренду строительной техники у фактически подконтрольной ему организации, в результате чего бюджету Байкальского городского поселения был причинен имущественный ущерб в размере более 11 млн рублей», – отметили в СК.

В настоящее время ведется расследование дела.