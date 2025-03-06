Новейшие скоростные катамараны «Сарма» и «Селенга» запустят на Байкале

На Байкале в 2025 году будут курсировать скоростные катамараны «Сарма» и «Селенга». Об этом рассказали в пресс-службе ВСРП.

«Рады сообщить, что расписание пассажирских перевозок на 2025 год уже готово! В этом году мы запускаем новейшие скоростные катамараны «Сарма» и «Селенга», которые обеспечат вам комфорт и скорость в путешествиях», – рассказали в компании.

По данным сервиса «Яндекс.Путешествия», их планировали ввести в эксплуатацию только в 2026 году, но сделать это удалось раньше. Катамаран «Селенга» будет ходить по маршруту Иркутск — Хужир — Турка — Хужир — Иркутск, «Сарма» — по маршруту Иркутск — бухта Песчаная — Иркутск.

Катамараны вмещают до 148 человек и развивают скорость до 64 километров в час. Конструкция судов позволит пассажирам подниматься на борт и высаживаться на необорудованный берег.