Более 150 семей в Приангарье получили ключи от новых квартир

Вручение ключей от новых квартир по программе переселения из ветхого и аварийного жилья прошло в городах Черемхово и Нижнеудинск Иркутской области. В новые объекты переедут 153 семьи, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Черемхово ключи получили 90 семей. Общая площадь квартир в двух девятиэтажных блок-секциях составляет 4,65 тыс. кв. метров, ввод этих домов в эксплуатацию позволил переселить 217 человек. Также в городе продолжается строительство еще трех девятиэтажных блок-секций на 137 квартир, которые планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2025 года.

В Нижнеудинске ключи от новых квартир получили 63 семьи. Они переедут в две пятиэтажные блок-секции в микрорайоне Восточный. Отметим, что всего по регпрограмме в Нижнеудинске переселены 258 человек из 96 жилых помещений. Общая площадь расселенного аварийного фонда в городе составляет 5,1 тыс. кв. метров. Предстоит переселить еще 145 человек из 61 помещения общей площадью 2,84 тыс. кв. метров.