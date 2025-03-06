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Франция и ядерное оружие: Макрон против перемирия на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против "слишком хрупкого прекращения огня" на Украине, подчеркивая, что путь к миру не должен означать отказ от Украины. Он заявил, что мир не может быть достигнут любой ценой, особенно под диктатом России, и не должен означать капитуляцию Украины, сообщает РБК.

Макрон предложил разместить европейские войска на Украине, отметив, что эти силы не будут участвовать в боевых действиях, но будут гарантировать соблюдение мира после его достижения. Франция планирует собрать на следующей неделе начальников штабов стран, готовых поддерживать будущий мир на Украине.

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Президент подчеркнул, что Франция не может оставаться пассивным наблюдателем в условиях мировых угроз. Он также выразил озабоченность в связи с изменением позиции США, которые стали меньше поддерживать Украину, и отметил, что мир вступает в "новую эру" неопределенности.

Макрон также упомянул о намерении провести стратегические дебаты о защите европейских союзников с помощью французских сил ядерного сдерживания.

На прошлой неделе The Telegraph сообщила, что Франция готова предоставить свои истребители с ядерным оружием для размещения в Германии, если американские силы будут выведены из Европы.

Заявление Макрона прозвучало после приостановки военной помощи Украине со стороны США из-за перепалки между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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