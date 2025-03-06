Франция и ядерное оружие: Макрон против перемирия на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против "слишком хрупкого прекращения огня" на Украине, подчеркивая, что путь к миру не должен означать отказ от Украины. Он заявил, что мир не может быть достигнут любой ценой, особенно под диктатом России, и не должен означать капитуляцию Украины, сообщает РБК.

Макрон предложил разместить европейские войска на Украине, отметив, что эти силы не будут участвовать в боевых действиях, но будут гарантировать соблюдение мира после его достижения. Франция планирует собрать на следующей неделе начальников штабов стран, готовых поддерживать будущий мир на Украине.

Президент подчеркнул, что Франция не может оставаться пассивным наблюдателем в условиях мировых угроз. Он также выразил озабоченность в связи с изменением позиции США, которые стали меньше поддерживать Украину, и отметил, что мир вступает в "новую эру" неопределенности.

Макрон также упомянул о намерении провести стратегические дебаты о защите европейских союзников с помощью французских сил ядерного сдерживания.

На прошлой неделе The Telegraph сообщила, что Франция готова предоставить свои истребители с ядерным оружием для размещения в Германии, если американские силы будут выведены из Европы.

Заявление Макрона прозвучало после приостановки военной помощи Украине со стороны США из-за перепалки между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме.