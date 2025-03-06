Франция задумалась о ядерном оружии: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: американская торговая война обрушила доллар, Франция задумалась и высказалась о ядерном оружии, инфляция в России превысила 10%, а в Иркутской области готовят к запуску ультрасовременные катамараны. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Отголоски торговой войны

Зафиксировано максимальное за 4 месяца падение доллара: индекс валюты 5 марта терял 0,65%, опустившись до отметки 104,85 пункта. Такие изменения аналитики связывают с пошлинами США в отношении Канады и Мексики. Эксперты предполагают, что развязавшаяся торговая война может повлиять на экономический рост и заставить основные центральные банки еще больше снижать процентные ставки.

Французское ядерное оружие

Президент Франции Эммануэль Макрон во время прямого телеобращения заявил о решении открыть дискуссию о защите европейских союзников государства французским ядерным оружием. «Я решил открыть стратегическую дискуссию о защите наших союзников на европейском континенте с помощью нашего ядерного сдерживания», – сказал он, отметив, что окончательное решение будет за ним. Франция является единственной страной в ЕС, которая имеет такое оружие.

Показатели инфляции

Годовая инфляция в РФ с 25 по 3 марта осталась на уровне прошлой недели и составила 10,07%. Недельная инфляция притормозилась до 0,15%. Продовольственная инфляция за указанный период снизилась до 0,21%. В частности, на овощи и фрукты рост цен замедлился до 0,15%, на остальные продовольственные товары – до 0,20%. Что касается непродовольственных товаров,то динамика цен составила 0,09%. Темпы роста цен на услуги снизились до 0,23%. Минэкономразвития предполагает, что в 2025 году ситуация нормализуется, но и не исключает иного сценария.

С комфортом по Байкалу

На Байкале в 2025 году появится новый транспорт: запустят скоростные катамараны «Сарма» и «Селенга». «Селенга» будет ходить по маршруту Иркутск – Хужир – Турка – Хужир – Иркутск, «Сарма» – по маршруту Иркутск – бухта Песчаная – Иркутск. Плавсредства вмещают до 148 человек и развивают скорость до 64 километров в час. Пассажирам обещают комфортное перемещение.

Мошенничество на 11 млн

В Иркутской области бизнесмена уличили в мошенничестве при выполнении работ по муниципальному контракту. По версии следователей, компания занималась проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию дома для переселения граждан из аварийного жилья. В процессе фирма арендовала технику фактически у самой себя, истратив на данные цели 11 млн рублей. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела, которое сейчас расследуется.