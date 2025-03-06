Крупнейшие банки снижают ставки по вкладам ниже 20%

Более половины крупнейших банков России снизили ставки по вкладам ниже 20%

Согласно сообщению пресс-службы маркетплейса Финуслуги, 12 из 20 ведущих российских банков уменьшили процентные ставки по вкладам до значений ниже 20%. Это стало известно после анализа данных на 5 марта 2025 года. В частности, снижение ставок коснулось вкладов различных сроков: от трех месяцев до одного года. Такие изменения затронули депозиты размером 100 тысяч рублей.

Кроме того, четыре банка из этой группы установили ставки ниже 20% по всей своей продуктовой линейке вкладов на разные сроки. Эти меры отражают общую тенденцию на рынке финансовых услуг.

Напомним, на заседании 14 февраля Совет директоров Банка России рассматривал возможность повышения ключевой ставки до 22% годовых, но в итоге ставка осталась на уровне 21%. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 21 марта. Аналитики прогнозируют, что ставка останется на уровне 21%, а изменения стоит ожидать не ранее второго полугодия 2025 года.