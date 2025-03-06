ВВП замедляется, а инфляция продолжает расти

В январе 2025 года рост ВВП России оказался ниже показателей предыдущего года, увеличившись всего на 3% по сравнению с уровнем 2024 года, когда прирост составлял 4,1%.

Хотя индекс промышленного производства вырос на 2,2% в годовом исчислении, главным драйвером экономического роста стали обрабатывающие отрасли, показавшие увеличение на 7%. Сельское хозяйство также отметилось положительной динамикой, прибавив 2,1%. Объем строительных работ вырос на впечатляющие 7,4%.

Однако, несмотря на положительные тенденции в некоторых секторах экономики, инфляция продолжает оставаться серьезной проблемой. К началу марта 2025 года годовой уровень инфляции достиг 10,15%, что на 0,04% больше, чем неделей ранее. Потребительские цены увеличились на 2,09% с начала года, а средняя стоимость автомобильного бензина поднялась на 0,2%, дизельного топлива — на 0,1%.

Напомним, Банк России в феврале оставил ключевую ставку неизменной на уровне 21%, подчеркнув высокую степень инфляционного давления. Регулятор отметил, что спрос продолжает опережать предложение, однако кредитная активность снижается, а население проявляет большую склонность к сбережениям. Центральный банк ожидает, что ужесточение денежно-кредитной политики создаст условия для постепенного снижения инфляции и достижения целевого показателя в 2026 году.