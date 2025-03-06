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Рубль под давлением: эксперты прогнозируют продолжение ослабления

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В среду, 5 марта, рубль заметно ослаб к юаню, который достиг двухнедельного максимума, превысив отметку 12,35 руб. Курс доллара вернулся к 90 рублям, а евро — к 96 рублям.

Эксперты из БКС Мир инвестиций отмечают, что на рубль продолжает давить восстановление импорта, связанное с ростом потребительской активности после спада в начале года. Это увеличивает спрос на иностранную валюту, предложение которой может быть ограничено из-за относительно низких цен на нефть. Кроме того, объем экспорта остается под давлением санкций и геополитических факторов.

Специалисты подчеркивают, что инвалюты, после значительного обвала на 20% с января, оказались перепроданными, что привело к предсказуемому отскоку. Они считают, что ослабление рубля может продолжиться до начала нового налогового периода в двадцатых числах марта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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