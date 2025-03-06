Безработица в России впервые за год выросла на 0,1%

Уровень безработицы в России в январе вырос до 2,4%, как следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России». С начала 2024 года безработица последовательно снижалась, достигнув 2,3% в декабре. Последний раз рост безработицы был зафиксирован в конце 2023 года, когда она поднялась с 2,9% до 3%.

Среди граждан от 15 лет и старше численность рабочей силы в январе составила 75,3 млн человек, из которых 73,5 млн были заняты в экономической деятельности. Уровень занятости в этой возрастной группе составил 60,7%. Безработными считались 1,8 млн человек, из них 1,1 млн — городские жители и 0,7 млн — сельские.

Доля женщин среди безработных составила 51,15%, при этом уровень безработицы среди женщин (2,5%) выше, чем среди мужчин (2,3%). Средний возраст безработных достиг 38,1 года. Молодежь до 25 лет составила 19% среди безработных, граждане от 50 лет и старше — 21,2%, а не имеющие опыта работы — 28,9%.

По данным Росстата, в январе средняя продолжительность поиска работы составила пять месяцев.

Рекрутинговый сервис hh.ru ранее сообщил, что кадровый голод в Иркутской области утих. По итогам декабря 2024 года на одну вакансию в регионе приходится 4,7 резюме, что соответствует умеренному уровню конкуренции за рабочие места — нормой считается от 4 резюме на вакансию. С января 2024 года индекс вырос на 1,3 п.п. (с 3,4 резюме на вакансию), что свидетельствует о тенденции к смягчению кадрового голода.