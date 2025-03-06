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Деловая активность в сфере услуг в России упала до минимума

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Деловая активность в сфере услуг России в феврале снизилась до минимальных значений за последние полгода, согласно данным S&P Global. Индекс деловой активности (PMI) упал с 54,6 до 50,5. Значение выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, тогда как ниже — на спад.

Снижение роста активности связано с низким приростом новых заказов за последние семь месяцев, как показал опрос менеджеров. Несмотря на это, компании продолжают нанимать новых сотрудников как на полный, так и на неполный рабочий день. Аналитики S&P Global отмечают, что это связано с давлением на производственные мощности в секторе услуг.

Тем не менее, предприятия в российском секторе услуг сохраняют уверенность в росте производства в ближайшие 12 месяцев. "Ожидания роста активности были связаны с надеждами на улучшение условий спроса в течение года. Однако более медленный рост новых заказов снизил уровень оптимизма по сравнению с показателем января," — отмечается в пресс-релизе S&P Global.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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