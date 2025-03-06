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Китайско-российский центр наук о земле появился в Иркутске

Иркутский политех, Институт земной коры СО РАН и Китайский университет геонаук (Пекин) открыли Китайско-российский центр наук о земле «Байкал-Шелковый путь». Об этом сообщает пресс-служба ИРНИТУ.

«Я уверен, что открытие Китайско-российского центра наук о земле «Байкал-Шелковый путь» будет способствовать нашему дальнейшему совместному участию в научных грантовых конкурсах и запуску новых проектов», – прокомментировал ректор политеха Михаил Корняков.

Представители двух стран намерены развивать науку, технику, инновации, а также вести подготовку кадров. Открытию центра предшествовало обучение сотрудников Китайского университета геонаук по дополнительной образовательной программе (ДОП) «Организация геологических практик на базе «Черноруд» и в Приольхонье.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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