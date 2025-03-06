Запрет на просвещение: иноагенты лишены права на образовательную деятельность

Госдума единогласно (390 голосов «за») приняла в первом чтении законопроект, который полностью запрещает иностранным агентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность как среди несовершеннолетних, так и среди взрослых граждан России. По замыслу депутатов, иноагенты не смогут проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы и круглые столы для всех граждан страны, сообщают "Ведомости".

Законопроект, вносящий поправки в закон о контроле за деятельностью лиц под иностранным влиянием, был предложен группой депутатов во главе с Василием Пискаревым. Поправки также вносятся в закон «Об образовании». Согласно документу, лицензия на образовательную деятельность будет аннулирована, если лицензиат включен в реестр иностранных агентов. НКО-иноагенты не могут быть внесены в реестр социально ориентированных НКО, как сообщали «Ведомости».

В настоящее время иноагенты не могут вести образовательную или просветительскую деятельность только в отношении несовершеннолетних. Законопроект Пискарева направлен на «совершенствование регулирования деятельности иностранных агентов» и учитывает «расширение деструктивного влияния иностранных агентов на важнейшие институты российского общества».

Несмотря на существующие ограничения для иноагентов, Запад продолжает использовать их как «основных проводников антироссийской деятельности», заявил Пискарев на пленарном заседании Думы. Он подчеркнул, что законопроект — это «очередной шаг по защите суверенитета и укреплению безопасности государства». В 2024 году Запад вложил в НКО-иноагентов около 12 млрд руб., а в 2023 году — 11 млрд руб., отметил депутат.