Энергетики «Иркутскэнергосбыта» с начала года провели более 100 рейдов по выявлению «серых» майнеров

Специалисты «Иркутскэнергосбыта» ежедневно проводят рейды по выявлению недобросовестных добытчиков криптовалюты. По результатам таких проверок только за два прошедших месяца в 11 случаях уже подтвердились подозрения на майнинг.

Инспекторы используют целый арсенал спецсредств и самых современных технологий для определения объектов, где предприимчивые граждане ведут незаконную предпринимательскую деятельность, которая влечет за собой риски для здоровья и безопасности других граждан.

Бытовой майнинг по-прежнему остается острой проблемой для энергосистемы Иркутской области. Процесс выявления и подтверждения таких фактов в многоквартирных и частных домах достаточно длительный. Он не ограничивается разовым посещением предполагаемого адреса и включает в себя комплексные меры. Специалисты компании проводят тщательный анализ данных о потреблении электроэнергии. Современные цифровые системы мониторинга позволяют выявлять аномалии – резкие и необъяснимые скачки потребления в отдельных домах, квартирах или на промышленных объектах. Эти аномалии часто являются признаком работы майнинг-ферм, потребляющих значительные объемы электроэнергии.

Анализ потребления – это один из инструментов энергетиков.

Для подтверждения подозрений используются и другие методы. Например, широко применяется тепловизионное обследование подозрительных объектов. Оптическое устройство позволяет обнаружить перегрев электрооборудования, характерный для работы машинок для майнинга. Он может быть обнаружен даже сквозь стены зданий, что делает тепловизионный контроль эффективным методом. В арсенале у сотрудников есть и другая специальная техника: пирометр- с его помощью также проводятся замеры температуры поверхностей, приборы для замера мощности, акустические датчики и другие. Они применяются в зависимости от обстоятельств. После выявления подозрительных адресов энергетики связываются с владельцами помещений для разъяснения возможных последствий майнинга в частном секторе. Если удается убедить собственников в опасности их действий, проблему удается решить мирным путем. В противном случае, энергетики готовы обращаться в суд для принятия мер.

Предприимчивые жители размещают оборудование в неприспособленных для этого местах: домах, подвалах, чердаках, гаражах, на балконах, что несёт серьезные риски для здоровья и безопасности. Инспекторы «Иркутскэнергосбыта» проверяют каждое обращение от жителей с подозрением на майнинг криптовалюты. Накануне по одному из «сигналов» от неравнодушных жителей области была выявлена криптоферма в поселке Вознесенский Нижнеудинского района. Энергетики проверили вагончик на территории земельного участка. Инспектор зафиксировал на торцевой стороне строения 9 вентиляционных отверстий, из которых идет теплый воздух и отчетливо слышен гул, характерный для работы майнингового оборудования. Тепловизионная съемка подтвердила предположения специалиста. При температуре наружного воздуха около –18 градусов температура поверхности постройки достигала + 32 градусов, что происходит из-за чрезмерного ее постоянного нагрева с внутренней стороны. Для сбора полной доказательной базы, инспектор еще проверит энергопотребление объекта за несколько месяцев, такой анализ позволяет увидеть динамику, а также свяжется с владельцем строения и, возможно, приедет на это место несколько раз для дополнительных замеров.

Борьба с «серым» майнингом – это сложная и многогранная задача.

Криптодобытчики постоянно разрабатывают новые способы маскировки своей деятельности. Поэтому энергетики также постоянно совершенствуют свои методы борьбы, внедряя новые технологии и повышая квалификацию своих специалистов. Бытовой майнинг может нанести вред не только отдельным домам, но и всей электрической сети.

Неправильная эксплуатация оборудования может привести к аварийным ситуациям и отключениям, что в свою очередь затрагивает всех жителей улиц и даже районов внутри населенных пунктов.

Напомним, юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся майнингом криптовалют, должны быть зарегистрированы в специальном реестре Федеральной налоговой службы. С 1 ноября 2024 года это обязательное условие для получения права на ведение майнинговой деятельности. Кроме того, с 1 января 2025 года на юге Иркутской области майнинг криптовалюты запрещен. К контролю за исполнением законодательства привлечены правоохранительные органы.