Захарова ставит под сомнение цели посла Франции в России

Планы нового посла Франции прибыть в Россию и развивать отношения с Москвой вызывают недоумение, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации публично назвал Россию «угрозой для Европы». Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Самое удивительное: к нам собирается ехать новый французский посол. Он недавно делился своими мыслями о желании развивать отношения с нашей страной. А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, и что Россию они собираются "утихомирить". Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить еще раз?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

5 марта Макрон в обращении к нации назвал Россию «угрозой для Европы» и заявил, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть результатом капитуляции Украины». Он также выступил за размещение европейских войск на Украине, подчеркнув, что эти силы не отправятся на передовую, но будут на территории страны для гарантии соблюдения мира.