Иркутские университеты вошли в топ лучших вузов по подготовке специалистов в области ИИ

Первый рейтинг по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта составили в России. В него включили четыре вуза из Иркутской области.

Среди высших учебных заведений Приангарья лидирует Иркутский госуниверситет, который вошел в группу D++. В группе D+ два вуза – ИрНИТУ и БГУ, D – ИрГУПС.

Лидерами рейтинга в целом стали Национальный исследовательский университет ИТМО Санкт-Петербурга, Высшая школа экономики и МФТИ Москвы, а также МГУ и СПбГУ.

При составлении топа эксперты оценивали востребованность выпускников в найме, актуальность процесса обучения в сфере ИИ, образовательную среду, партнерства и внешние взаимодействия.