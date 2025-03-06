Сеть казино с «машинками» для майнинга накрыли в Иркутске

В Иркутске правоохранители накрыли сеть казино. У владельцев нашли оборудование не только для игр, но и для майнинга, следует из данных пресс-службы СУ СКР по региону.

По версии следствия, в период с января 2023 года по март 2025 года преступная группа организовала проведение азартных игр с использованием игрового оборудования в трех помещениях, расположенных по разным адресам в городе Иркутске. В одном из них были обнаружены игровой стол со специальной разметкой, игральные карты и фишки для проведения азартных игр.

«Всего проведено 10 обысков, изъяты набор для игры в покер, майнинговое оборудование, сотовые телефоны фигурантов, деньги на сумму около 1 млн рублей, дорогостоящие транспортные средства и предметы, предположительно содержащие наркотические средства», – пояснили в СК.

В числе подозреваемых – семь человек, один из которых не имеет гражданства РФ. Один из организаторов взят под стражу. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.