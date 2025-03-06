Переток спроса на вторичный рынок жилья не снизил цен на новостройки

Летом 2024 года рост ипотечных ставок и сокращение льготных программ привели к перетоку покупателей на вторичный рынок. Несмотря на активность покупателей, цены продолжают расти. Данные приводит сервис по подбору недвижимости Циан.

Квадратный метр в 40 крупных городах подорожал на 0,6% за месяц и на 3,8% за полгода, однако годовой прирост (+6,6%) отстает от официальной инфляции, делая жилье дешевле в реальном выражении.

Сочи и Казань лидируют по годовому росту цен благодаря сужению разрыва между первичной и вторичной недвижимостью. Ижевск растет за счет увеличения доходов региона, связанного с оборонной промышленностью, тогда как падение цен в Кузбассе обусловлено проблемами в угольной отрасли.

В Москве и Петербурге годовой рост минимален, поскольку предложение советского жилого фонда больше, а современные квартиры распроданы быстрее. Месячная динамика цен зависит от изменений структуры предложения и эффекта высокой или низкой базы.

Предложение ограничено – на продажу выставлено около 230 тыс. объектов, что на треть меньше обычного уровня. Многие продавцы предпочитают сдавать жилье в аренду, поддерживая высокие цены.

«Сохраняющийся и без льготной ипотеки рост цен в новостройках объясняют строительной инфляцией и взаимоотношениями девелоперов с банками. Всего этого на вторичке нет, но коррекции цен не заметно и там, – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан.Аналитики». – Сокращение предложения и относительно неплохой уровень спроса – вот что позволяет продавцам держать цены и даже чуть менее охотно идти на дисконты. Если осенью 2024 средняя квартира успевала подешеветь на 4-4,5%, то сейчас торг уменьшился до 3,5-4%».