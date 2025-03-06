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Альфа-Банк в три раза увеличит призовой фонд «Альфа-Банк Кубка России по биатлону»

Альфа-Банк утроит призовые победителям и призерам Финала Кубка во всех дисциплинах, который пройдет с 7 по 9 марта в Златоусте. Спортсмены прошли 5 этапов, впереди — решающие гонки.

Зрителей финала ждут подарки от Альфа-Банка, барабан суперкэшбэка и автограф-сессия с российским биатлонистом, призёром Олимпийских игр и амбассадором Альфа-Банка Эдуардом Латыповым.

Билеты на финальный этап с кэшбэком 5% можно уже сейчас купить в Альфа-Афише. Ранее Альфа-Банк продлил титульное спонсорство Союза биатлонистов России на три года.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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