Alfa Only совместно с Аэрофлотом откроют рестораны высокой кухни на высоте 10 000 метров

Премиальный сервис Alfa Only от Альфа-Банка совместно с Аэрофлотом откроют рестораны высокой кухни — в проекте гастрорейсов «Полёт со вкусом». Каждый месяц на борт будут приглашаться лучшие шеф-повара, а пассажирам всех классов обслуживания — предлагаться авторские блюда.

Первое гастрономическое путешествие пройдёт 10 апреля на рейсе Москва — Дубай. Обладатель звезды Michelin и бренд-шеф White Rabbit Family Владимир Мухин представит авторское меню, попробовать которое можно только в полёте. Начать гастрономическое путешествие можно в бизнес-зале Alfa Only Lounge в Шереметьево.

Уже запланировано шесть гастрорейсов. Билеты на первый уже доступны для бронирования на сайте Аэрофлота.