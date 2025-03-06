Альфа-Банк совершил прорыв: виртуальные сотрудники на ИИ пишут код вместо людей

Инженеры Альфа-Банка первыми в России внедрили революционное решение для IT-разработки — виртуальных сотрудников на основе искусственного интеллекта. Уникальность решения в том, что это не просто «умный помощник» — ИИ-агенты автономно от человека разрабатывают полный план решения задачи, создают программный код и проверяют полученный результат.

Эти цифровые помощники, объединенные в команды, умеют самостоятельно создавать автоматические тесты для программ на Java — так же, как это делают реальные разработчики, но в разы быстрее.

Виртуальные сотрудники за считанные минуты проанализируют задачу из системы управления проектами, самостоятельно напишут код для тестов, проверят его на ошибки, а также исправят недочеты — и все это без участия человека.

Автоматические тесты — это «страховка» от ошибок в программном обеспечении. Они проверяют, корректно ли работает код при любых сценариях. Однако их создание требует много времени, и ради скорости выхода продукта на рынок компании часто откладывают эту работу.

Цифровые сотрудники действуют на платформе генеративного ИИ AlfaGen — собственной разработке Альфа-Банка. Они не просто выполняют шаблонные операции, а мыслят, как команда: распределяют роли, ведут полемику, чтобы найти оптимальное решение, а еще — следят за качеством кода.

«Мировая статистика показывает, что в среднем только около 18% приложений покрыто автотестами более чем на 75%, что является целевым уровнем. Это может приводить к ошибкам и сбоям программного обеспечения. Наше решение позволит быстрее запускать продукты, находить на 30% больше ошибок. Одна команда ИИ-агентов заменяет десятки часов работы программистов. Мы уже используем технологию в IT-структуре Альфа-Банка и готовы масштабировать его на внешний рынок», — рассказал Святослав Соловьев, Директор по генеративному ИИ в ИТ Альфа-Банка.