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Братский АНКБ объявил о проведении "Монетной недели"

С 7 по 19 апреля 2025 года «Братский АНКБ» АО проводит акцию "Монетная неделя"

Условия акции:

  • Монета будет приниматься от 1 копейки. Нет необходимости в открытии счета.
  • Комиссия за размен не взимается. В качестве поощрения мы предлагаем Вам памятные монеты  номиналом 10 и 25 рублей. 
  • Подробнее об условиях проведения акции узнавайте в отделениях Банка.

Дополнительный офис г. Братск ул. Комсомольская д. 43 строение 4  тел. (3953) 416 - 242  предлагает:

  • за каждые 220 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт две памятные монеты  номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
  • за каждые 550 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт две памятные монеты  номиналом 25 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.

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Дополнительный офис г. Иркутск ул.  Марата д. 56  тел. (3952) 203 - 517 предлагает:

  • за сумму от 200 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт две памятные монеты  номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
  • за сумму от 500 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт три памятные монеты  номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
  • за сумму от 1000 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт четыре памятные монеты  номиналом 10 рублей или 25 рублей остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.

Банк рекомендует по возможности расфасовать монеты по каждому номиналу отдельно.

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