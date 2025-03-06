Братский АНКБ объявил о проведении "Монетной недели"

С 7 по 19 апреля 2025 года «Братский АНКБ» АО проводит акцию "Монетная неделя"
Условия акции:
- Монета будет приниматься от 1 копейки. Нет необходимости в открытии счета.
- Комиссия за размен не взимается. В качестве поощрения мы предлагаем Вам памятные монеты номиналом 10 и 25 рублей.
- Подробнее об условиях проведения акции узнавайте в отделениях Банка.
Дополнительный офис г. Братск ул. Комсомольская д. 43 строение 4 тел. (3953) 416 - 242 предлагает:
- за каждые 220 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт две памятные монеты номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
- за каждые 550 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт две памятные монеты номиналом 25 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
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17 февраля 2025
Дополнительный офис г. Иркутск ул. Марата д. 56 тел. (3952) 203 - 517 предлагает:
- за сумму от 200 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт две памятные монеты номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
- за сумму от 500 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт три памятные монеты номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
- за сумму от 1000 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт четыре памятные монеты номиналом 10 рублей или 25 рублей остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
Банк рекомендует по возможности расфасовать монеты по каждому номиналу отдельно.
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