Братский АНКБ объявил режим работы в праздничные дни марта 2025

Братский Народный Банк сообщаем о графике обслуживания клиентов в праздничные дни:
Дополнительный офис № 6, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Комсомольская, 43, будет осуществлять расчётно-кассовое обслуживание физических лиц:
- 7 марта 2025 года с 10-00 до 17-00 (время обслуживания клиентов сокращёно на 1 час)
- 8 и 9 марта 2025 обслуживание клиентов осуществляться не будет
- c 10 марта 2025 года Дополнительный офис № 6 будет работать в обычном режиме
График работы других подразделений банка:
- 7 марта 2025 года время обслуживания клиентов сокращёно на 1 час
- 8 и 9 марта 2025 обслуживание клиентов осуществляться не будет
- с 10 марта 2025 года все подразделения Банка будут работать в обычном режиме