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Братский АНКБ объявил режим работы в праздничные дни марта 2025

Братский Народный Банк сообщаем о графике обслуживания клиентов в праздничные дни:

Дополнительный офис № 6, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Комсомольская, 43, будет осуществлять расчётно-кассовое обслуживание физических лиц:

  • 7 марта 2025 года с 10-00 до 17-00 (время обслуживания клиентов сокращёно на 1 час)  
  • 8 и 9 марта 2025 обслуживание клиентов осуществляться не будет
  • c 10 марта  2025 года Дополнительный офис № 6 будет работать в обычном режиме

График работы других подразделений банка:

  • 7 марта 2025 года время обслуживания клиентов сокращёно на 1 час
  • 8 и 9 марта 2025 обслуживание клиентов осуществляться не будет
  • с 10 марта  2025 года все подразделения Банка будут работать в обычном режиме​

/ Сибирское Информационное Агентство /


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