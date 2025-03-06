Ингосстрах Банк: траты на цветы в преддверии 8 марта возрастают до 80%

В преддверии Международного женского дня россияне увеличивают расходы на цветы, что приводит к росту среднего чека на эти покупки, свидетельствуют данные Ингосстрах Банка.

Ежемесячно пользователи программы лояльности Инго Бонус получают повышенный кешбэк в одной из популярных категорий. В марте Ингосстрах Банк позаботился, чтобы клиенты могли получить максимальную выгоду при покупке цветов – в этой категории за оплату ИнгоКартой и премиальной ИнгоКартой вернется 5% от суммы трат, с подпиской Инго кешбэк удваивается и составит 10%.

«По данным Ингосстрах Банка, средний чек на цветы составляет 1600 рублей. При этом в марте, когда наступают праздничные дни и мы традиционно предлагаем клиентам повышенное начисление кешбэка в категории «Цветы», средний чек возрастает на 80% и достигает 2900 рублей. Примечательно, что за последние годы в несколько раз выросла доля онлайн-заказов, которые делаются в преддверии 8 марта. На этот тренд также влияет развитие сервисов срочной доставки», - отметила директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах Банка Полина Берсенева.

Накопленные Ингорубли можно обменять на выгодные предложения у партнеров, среди которых представлены Ozon, «Спортмастер», «Детский мир», «Лэтуаль», «Лента», «Перекресток» и многие другие.