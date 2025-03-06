Наибольшие зарплаты в Иркутской области предлагают добывающие компании

171,4 тыс. рублей в среднем. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.
Компании из сферы добычи сырья в Иркутской области предлагают самые высокие зарплаты в 2025 году — в среднем 171,4 тыс. рублей. Металлургия и металлообработка следуют за ними с медианной зарплатой 150,9 тыс. рублей. Средняя зарплата в регионе составляет 70 тыс. рублей. Высокие зарплаты также предлагают компании из энергетики (138,3 тыс.), строительства (134,2 тыс.), перевозок и логистики (112 тыс.), нефти и газа (99,3 тыс.), промышленного оборудования (99 тыс.) и тяжелого машиностроения (90,1 тыс.).
Топ высокооплачиваемых вакансий в Иркутской области в марте 2025 года:
- Стоматолог, до 900 000 руб. за месяц, на руки;
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