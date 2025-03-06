Банк Уралсиб стал партнером чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

Банк Уралсиб стал партнером регионального этапа III Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который проходил с 25 февраля по 3 марта в Иркутске.

Открытие чемпионата состоялось во дворце спорта «Труд» в Иркутске, состязания открыл губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Деловая программа чемпионата была разнообразной и насыщенной, она включала профориентационные мероприятия, круглые столы, встречи с работодателями.

Чемпионат «Профессионалы» – одно из самых масштабных мероприятий в системе образования, которое проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нового нацпроекта «Молодежь и дети». Он направлен на повышение престижа рабочих профессий, профессионального роста молодежи, эффективного кадрового обеспечения отраслей экономики.

«Мы рады возможности выступить партнерами чемпионата по профессиональному мастерству. Необходимость и полезность таких мероприятий очевидны, они помогают участникам реализовать свой потенциал, повысить профессиональный уровень. Банк Уралсиб готов и в дальнейшем поддерживать такие мероприятия в Иркутской области», – отметила управляющий дополнительным офисом «Иркутский» ПАО «Банк Уралсиб» Суворова Ольга.