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Первые офисы Почта Банка в Иркутской области начали продажу продуктов ВТБ

Почта Банк начал оформлять продукты  ВТБ в 125 клиентских центрах 48 регионов России.

Это первый этап интеграции с ВТБ. До конца марта проект число таких точек обслуживания по всей стране вырастет до 300. В Иркутской области к проекту подключились два офиса Почта Банка  в Братске и Шелехове, на очереди -  подразделения в Усолье-Сибирском и в Ангарске. До конца марта новые возможности будут доступны в семи подразделениях региона.

«Первые клиентские центры Почта Банка уже  предлагают возможности ВТБ, а с осени мы приступим к смене вывесок. Процесс завершится  к середине следующего года и затронет  52 точки банка в почтовых отделениях. В конце года  наши продукты можно будет оформить у сотрудников 350 почтовых отделений в Иркутской области», – рассказала в рамках пресс-конференции Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент.

Кроме обслуживания в офисах, клиентам Почта банка доступны и  другие сервисы ВТБ. Пригласить менеджера  могут почти два млн жителей Иркутской области из 81 населенных пунктов страны. Банкоматная сеть ВТБ включает устройства самообслуживания РНКБ и Почта Банка и в регионе насчитывает 360 устройств.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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