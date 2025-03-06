Иркутские предприниматели укрепляют бизнес-связи с Нидерландами, Эмиратами и Данией

Представители бизнес-сообщества Иркутской области продолжают выстраивать международные деловые связи в интернете. За первый месяц 2025 года корпоративные клиенты МегаФона нарастили мобильный трафик на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует совместное исследование МегаФона и экосистемы для бизнеса Контур.

Бизнесмены Приангарья стали тратить больше трафика в мобильной сети. В январе этого года они скачали объём данных, который сопоставим более с чем 526 тысячами часов разговоров по видеосвязи.

Анализ обезличенных данных показывает, что почти треть деловых звонков из региона совершались в Великобританию. Однако по продолжительности переговоров лидируют Нидерланды, с которыми местные бизнесмены проговорили почти 12 часов или 30% от общего трафика. Ещё в топе по проговорённым минутам располагаются Объединённые Арабские Эмираты (10,7%), Дания (6,5%), Греция (5,4%). Продолжается сотрудничество с Австрией, Беларусью, Кубой, Казахстаном и Бельгией.

Суммарно за первый месяц года иркутские предприниматели позвонили в 83 страны. Несмотря на сокращение количества звонков почти на 50%, трафик, наоборот, увеличился – на 7%. Появились в списке и новые государства, например, Туркменистан, Ливан, Мальдивы, Мьянма. На 80% больше абоненты стали разговаривать с партнёрами из Кубы, на 51% — Таиланда, на 46% — из Турции, на 19% — из Греции. Налаживается сотрудничество с Южной Кореей, туда звонили в 4,5 раза чаще.

«МегаФон в Иркутской области не только постоянно модернизирует телеком-инфраструктуру, но и предлагает своим корпоративным клиентам выгодные тарифы и специальные сервисы для оптимизации рабочих процессов. С нашими цифровыми услугами бизнес получает новые возможности для роста, повышается его эффективность, упрощается и автоматизируется производство», — добавил директор МегаФона в Иркутской области Евгений Белый.

Положительную динамику в бизнесе подтверждают данные из исследования проекта Контур.Фокус.

Как отмечают эксперты, за год количество регистраций в Иркутской области выросло более чем на 5%. Активный рост регистраций отмечается в сфере металлургического производства (+300% к году), вспомогательных услуг для бизнеса (+209%), производства кожи и изделий из кожи (+150%), производства прочих готовых изделий (+108%), производства кинофильмов, видеофильмов, телевизионных программ, издания звукозаписей и нот (+62%).

В Иркутской области действует 57 компаний с иностранным участием: больше всего из Китая, Гонконга, Багамских островов, Белиза, Соединенного королевства. При этом Китай, который лидирует в этом рейтинге, показывает наибольшее снижение количества юридических лиц за год. Также сокращается количество компаний с участием Кипра, Сейшел, Беларуси и США.

«Мы наблюдаем тенденцию на сокращение количества компаний с иностранным участием, в том числе за счет деофшоризации. Иностранные компании с инвестициями из Китая тоже сокращают свое присутствие в регионе, при этом переводят управление на физлиц. При этом сохраняется экспортная активность региональных предприятий. Среди основных экспортных групп топливно-энергетические товары, древесина и изделия из нее, бумага, картон, черный и цветной металл. Экспортная активность региона косвенно подтверждается данными мобильного трафика», — отметил эксперт проекта Контур.Фокус по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.