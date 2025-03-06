Творческие мастер-классы для детей с ОВЗ запустили в Усть-Куте при поддержке ИНК и фонда Марины Седых

В Усть-Куте стартовала серия творческих мастер-классов для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК) и благотворительного фонда Марины Седых.

Проект реализуется на базе Молодежного центра «БАМ» и рассчитан на детей в возрасте от 6 до 16 лет. Мастер-классы будут проводить педагоги Центра дополнительного образования два раза в неделю до ноября 2025 г. Запись доступна по телефону: + 7 9246374899 (количество мест в группах ограничено).

Цель занятий – содействовать адаптации и социализации детей с ОВЗ, развитию коммуникативных навыков, самостоятельности и творческого потенциала, а также улучшению мелкой моторики. Программа мастер-классов включает разнообразные творческие занятия, такие как аппликация (в том числе в технике торцевания), скрапбукинг, лепка из пластилина, создание украшений из бусин, рисование и кукольный театр.

Данный проект является частью масштабной программы по созданию доступной среды на предприятиях и территориях своего присутствия в рамках Национального инклюзивного договора, к которому ИНК присоединилась в октябре 2023 года.

Компания осуществляет комплексную поддержку семей с детьми-инвалидами. В Усть-Куте и районе организуются регулярные выездные приемы врачей Ивано-Матренинской детской больницы и врачей-сурдологов из Иркутской областной клинической больницы в рамках долгосрочной программы Фонда Марины Седых «Здоровье – детям». Проводятся онлайн-семинары и индивидуальные консультации психолога для родителей и детей с ОВЗ. Планируется продолжение работы с семьями, включая очные встречи и дальнейшее сопровождение. Также ИНК в 2023 года. включила направление по инклюзии в свои грантовые конкурсы, уже реализованы несколько успешных проектов.