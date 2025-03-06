76% компаний Иркутской области оказались прибыльными в 2024 году, несмотря на экономические вызовы

В период с января по декабрь 2024 года организации Иркутской области (за исключением субъектов малого предпринимательства) заработали 327,9 млрд рублей прибыли. Согласно данным Иркутскстата, 76% компаний в регионе оказались прибыльными.

Основная часть общей прибыли — 197,7 млрд рублей (60,3%) — приходится на добывающие предприятия. Обрабатывающие производства составили 13,2%, энергетический комплекс — 8,5%, торговля — 6,1%.

Сальдированный финансовый результат организаций (прибыль минус убыток) составил 304,2 млрд рублей прибыли, что на 27,4% ниже уровня прошлого года. Значительный рост положительного сальдо произошел в обрабатывающих производствах (в 7,9 раза), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (в 4,1 раза), а также в организациях транспортировки и хранения (в 2,3 раза). Заметный рост также отмечался в предоставлении прочих видов услуг, культуре, здравоохранении, строительстве и некоторых других видах деятельности.

На конец декабря 2024 года суммарная задолженность по обязательствам организаций составила 1629,6 млрд рублей, из которых просроченная задолженность составила 29,9 млрд рублей, или 1,8% от общей суммы задолженности (годом ранее — 2,5%).

Большая часть суммарных долгов приходится на задолженность по банковским кредитам и займам. Тем не менее, предприятия стремятся в первую очередь выплачивать долги банкам, и доля просроченных обязательств перед банками составляет лишь 0,01% от этой задолженности.

Задолженность перед банками составила 664,6 млрд рублей, из которых на просроченную приходилось 4,5% (на конец декабря 2023 года — 4,3%). При небольшом росте доли просроченной кредиторской задолженности удельный вес невозвращенных в срок дебиторских долгов снизился с 3,1% в 2023 году до 2,6%.