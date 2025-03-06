«Сьюзан» из Интернета похитила у жителя Усть-Кута 2,2 млн рублей

Электромеханик из города Усть-Кута Иркутской области стал жертвой мошенницы. Она представилась «Сьюзан» и убедила расстаться с крупной суммой, сообщает пресс-служба полиции Иркутской области.

По данным правоохранителей, у 27-летнего мужчины завязалось случайное онлайн-знакомство. Пострадавший в мессенджере получил сообщение от девушки «Сьюзан», которая сообщила, что ошиблась в отправителе.

В результате началась переписка – молодые люди стали общаться. В ходе разговора девушка сообщила, что у нее кроме основного вида деятельности есть дополнительный заработок, который заключается в «обратной перепродаже товаров».

Сибиряк заинтересовался и стал выполнять все рекомендации новой знакомой. Создав учетную запись, мужчина оценивал товары, «вкладывал» деньги в платформу и выводил на баланс своей карты. Вскоре количество заказов стало увеличиваться, и в очередной раз перевести средства на банковский счет у него не получилось. Осознав, что отправил средства мошенникам, мужчина обратился в полицию.

Всего аферистам удалось похитить 2,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.