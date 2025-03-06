Правительство обсуждает расширение льготной ипотеки для семей с одним ребенком

Правительство рассматривает возможность расширения программы льготной семейной ипотеки, сообщает РБК, ссылаясь на перечень поручений после совещания с вице-премьером Александром Новаком от 28 февраля.

Согласно документу, Минстрой и Минфин совместно с оператором льготных госпрограмм ДОМ.РФ должны до 25 марта изучить возможность расширения семейной ипотеки для семей с одним ребенком до 18 лет. Им поручено проанализировать «эффекты от реализации данной меры» и сформулировать конкретные предложения для правительства.

Официальный представитель Александра Новака подтвердил РБК факт поручения Минстрою и Минфину. Источник издания в правительстве также отметил, что возобновление льготных программ для семей с одним ребенком является одним из обсуждаемых вариантов.

Кроме того, представитель Минфина сообщил, что ведомство прорабатывает вопрос «расширения семейной ипотеки на вторичное жилье для отдельных категорий граждан» по поручению президента. Однако в министерстве не уточнили, идет ли речь о семьях с одним ребенком до 18 лет.

В 2024 году количество выданных жилищных займов уменьшилось на 36% по сравнению с рекордным 2023 годом, составив 1,3 миллиона ссуд, как сообщается в исследовании аналитиков ДОМ.РФ. В 2025 году ожидается дальнейшее снижение — объемы выдачи ипотеки упадут еще на 18-22%. Однако, по мнению экспертов госкорпорации, это не повлияет на цены на жилье, которые продолжат расти. При этом вторичное жилье будет дорожать быстрее, чем новостройки.