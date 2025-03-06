Тысячи жителей Приангарья встали «На лыжи!» на спортивном фестивале от Эн+

Иркутская область вновь приняла участие в спортивном фестивале «На лыжи!», который организован компаниями Эн+ и РУСАЛ. В восьми городах региона гостями семейного праздника стали порядка 4 тысяч человек.

Праздник, проходящий уже девятый раз, собрал любителей зимних видов спорта разных возрастов: самому взрослому было 76 лет, а самому маленькому – чуть больше двух.

Для желающих принять участие в соревнованиях были предусмотрены разные дистанции, ведь на старт вышли не только профессионалы, но и новички в лыжном спорте, и совсем юные спортсмены. Эн+ и РУСАЛ более 10 лет занимаются развитием спорта, в том числе, лыж, в регионах ответственности, ежегодно выделяя на это средства. В 2025 году фестиваль прошел в восьми городах Приангарья. На лыжню вышли жители Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска, Черемхова, Тулуна, Тайшета и Шелехова.

– Фестиваль традиционно проводит компания Эн+ под патронажем Федерации лыжных гонок. Старт этому событию в 2016 году дал основатель компании Олег Дерипаска. В этом году акция проводится уже в девятый раз. С 2016 года в мероприятии приняли участие более 70 тысяч человек. Акция развивается, и к ней подключаются новые города. Компания Эн+ в рамках этой акции проводит не только фестивали, но и поддерживает лыжные стадионы, строит новую инфраструктуру, приобретает инвентарь и, самое главное, поддерживает тренерский состав для того, чтобы в регионах ковали кадры для сборной России, – Сергей Кузнецов, директор «Эн+ Гидро».

– Мероприятие не является профессиональными соревнованиями, оно объединяет людей, любящих активный отдых. Мы рады, что компания Эн+ способствует развитию лыжного спорта в Иркутской области и помогает жителям поддерживать здоровый образ жизни, – заместитель председателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин.

В спортивные и социальные программы энергохолдинга Эн+ вовлечены тысячи россиян.

Так, множество жителей Приангарья участвует в спортивных фестивалях компании, а в лыжных комплексах, построенных и оборудованных благодаря компании, бесплатно занимаются школьники Ангарска, Братска, Тулуна и других городов. Кроме того, с 2019 года Эн+ проводит конкурс «Лучший лыжный тренер года», который сегодня охватывает 25 регионов России. Победители получают ежемесячную стипендию, современную экипировку и возможность повысить квалификацию на специальных курсах, ведь детские и юношеские спортивные успехи невозможны без профессиональных наставников.