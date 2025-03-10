Вышла в свет Газета дело за март 2025 года

Главная тема номера – зимний событийный туризм в нашем регионе: его настоящее и будущее, недостатки, новые возможности и перспективы. Своим мнением с нашим изданием поделились как представители власти и туристического бизнеса, так и гости – участники мероприятий на Байкале. Ещё одна актуальная тема мартовского выпуска – современный дизайн: от общественных пространств до индивидуальных квартир. Кроме этого, в газете традиционно много материалов о рынке недвижимости, сфере финансов, креативном бизнесе, поддержке предпринимательства, а также региональных деловых новостей.

«Это фантастика!» На Ольхоне стартовал VI ледовый фестиваль Olkhon Ice Fest Этого события с особым волнением ждали не только жители Иркутской области, но и, без преувеличения, ценители зимнего Байкала со всей страны и даже из-за рубежа. Все искренне переживали, не помешают ли ледовому фестивалю на Ольхоне непривычно тёплая зима и поздний ледостав? Не помешали! Торжественное открытие Olkhon Ice Fest состоялось 22 февраля при поддержке правительства Иркутской области. Команда Газеты Дело увидела все своими глазами. Мы поговорили с гостями и организаторами фестиваля и обсудили с экспертами отрасли перспективы событийного туризма. Подробности – в наших материалах.

Olkhon Ice Fest занял особое место в зимнем культурном календаре. По словам организатора Семена Майора, масштабное событие уже сказывается не только на заполняемости отелей, среднем чеке и объеме туристического потока, но и на портрете туриста. Фестиваль ледовой скульптуры привлекает любителей искусства и ценителей природных красот Байкала. «В перспективе у события есть все шансы стать брендом не только Иркутской области, но и России», – уверен Семен. О прошлом, настоящем и будущем Olkhon Ice Fest – в нашем интервью.

Событие и туристическое событие – это «две большие разницы», говорят эксперты отрасли. По их словам, в последнее время в Иркутской области появилось немало ярких идей, но масштабных событий федерального уровня региону по-прежнему не хватает. Как преодолеть «иркутскость»? Что нужно сделать, чтобы привлечь на Байкал гостей со всей страны и из-за рубежа? Как событийный туризм влияет на турпоток и экономику области? Какие мероприятия могли бы «выстрелить» и стать драйвером развития территории? Газета Дело побеседовала с представителями власти и турбизнеса.

Фестивали, выставки и гастротуризм. Как Иркутская область увеличила турпоток на 10% в 2024 году Зимние мероприятия на Байкале привлекают тысячи гостей своими уникальными форматами. И правительство региона заинтересовано в том, чтобы вывести их на новый уровень. О том, какие шаги уже сделаны и что еще предстоит реализовать для привлечения туристов, Газете Дело рассказал первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Меняем «хрущевку» на ЖК комфорт-класса. Зачем компания alfa Development запустила трейд-ин недвижимости в Иркутске После отмены массовой льготной ипотеки участники рынка недвижимости находятся в поиске новых финансовых инструментов для более комфортной покупки квартир. Кто-то из девелоперов договаривается о траншевой ипотеке, кто-то – дает рассрочку с минимальным первоначальным взносом 10-30%. Компания alfa Development, помимо привычных способов поддержки продаж, предлагает уникальную на сегодняшний день для иркутского рынка программу «alfa обмен», в основе которой лежит механизм трейд-ин. О том, как работает эта программа и какие преимущества дает клиентам, рассказала коммерческий директор направления «alfa обмен» Юлия Распопова. «Интерьер должен будоражить эмоции». Кристина Льгова – о современных трендах в частном дизайне «Если вы покупаете квартиру в новостройке за 6-7 млн рублей, будьте готовы к тому, что такую же сумму придётся вложить в её ремонт», – говорит дизайнер частных интерьеров Кристина Льгова. Почему соцсети и ТВ создают иллюзию, что дизайнерский ремонт доступен каждому? В какую сумму на самом деле могут обойтись работы и материалы? На чем можно сэкономить, а на чем не стоит? И почему в ремонте важны не эмоции, а прагматизм? Эксперт ответила на вопросы Газеты Дело. Дизайн в современных ЖК: Иркутск готов к новому уровню Еще совсем недавно застройщики мало задумывались о проработке и дизайне общественных пространств: есть колясочная в подъезде – уже хорошо. Сегодня лобби, соседские центры, детские площадки с продуманной концепцией – маст-хэв для проектов уровня «комфорт плюс». Этого ждут, к этому готовы. О том, какие задачи выполняет дизайн в современных жилых проектах, как он должен быть увязан с архитектурой, концепцией, локацией ЖК, Газете Дело рассказала заместитель генерального директора по строительству компании «Горстрой» Марина Еремина.

«Мы погружаемся в глубины». Для создания выдающихся проектов между заказчиком и архитектором должен быть концептолог Как сделать проект на Байкале, в Иркутске или в любой другой точке мира местом всеобщего притяжения, причём в самых разных сферах: туризме, девелопменте, развлечениях, общественном питании, медицине? Ответ на этот вопрос знают Виктор Ясников – предприниматель, разработчик концепций коммерческих пространств – и Карим Мухамадеев – предприниматель, художник, путешественник. К ним обращаются те предприниматели, которые уже многое создали и хотят выйти на новый уровень, хотят быть творцами. Вместо привычных решений Карим и Виктор предлагают переосмыслить саму суть пространств. Их цель – не просто красивые картинки, а концепции, которые ломают привычные стереотипы и бизнес-модели. В чём заключается смысл такого подхода, они рассказали Газете Дело.

Названа площадка, где построят новый аэропорт Иркутска В Приангарье определились с местом строительства нового аэропорта Иркутска. О нем рассказал губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

В поселке Залари открылся обновленный офис Россельхозбанка Обновленный офис Россельхозбанка (РСХБ) открылся в поселке Залари Иркутской области. Сотрудники переехали в новое здание по адресу: ул. Ленина, д. 105. В торжественной церемонии открытия приняли участие директор Иркутского филиала РСХБ Наталья Баркова, мэр Заларинского района Владимир Самойлович, глава поселка Валерий Орноев, клиенты и партнеры банка.