Вышла в свет Газета дело за март 2025 года

Главная тема номера – зимний событийный туризм в нашем регионе: его настоящее и будущее, недостатки, новые возможности и перспективы. Своим мнением с нашим изданием поделились как представители власти и туристического бизнеса, так и гости – участники мероприятий на Байкале. Ещё одна актуальная тема мартовского выпуска – современный дизайн: от общественных пространств до индивидуальных квартир. Кроме этого, в газете традиционно много материалов о рынке недвижимости, сфере финансов, креативном бизнесе, поддержке предпринимательства, а также региональных деловых новостей.
«Это фантастика!» На Ольхоне стартовал VI ледовый фестиваль Olkhon Ice Fest
Этого события с особым волнением ждали не только жители Иркутской области, но и, без преувеличения, ценители зимнего Байкала со всей страны и даже из-за рубежа. Все искренне переживали, не помешают ли ледовому фестивалю на Ольхоне непривычно тёплая зима и поздний ледостав? Не помешали! Торжественное открытие Olkhon Ice Fest состоялось 22 февраля при поддержке правительства Иркутской области. Команда Газеты Дело увидела все своими глазами. Мы поговорили с гостями и организаторами фестиваля и обсудили с экспертами отрасли перспективы событийного туризма. Подробности – в наших материалах.
«Задача Olkhon Ice Fest – стать федеральным брендом». Семен Майор – об уникальности и перспективах фестиваля
Olkhon Ice Fest занял особое место в зимнем культурном календаре. По словам организатора Семена Майора, масштабное событие уже сказывается не только на заполняемости отелей, среднем чеке и объеме туристического потока, но и на портрете туриста. Фестиваль ледовой скульптуры привлекает любителей искусства и ценителей природных красот Байкала. «В перспективе у события есть все шансы стать брендом не только Иркутской области, но и России», – уверен Семен. О прошлом, настоящем и будущем Olkhon Ice Fest – в нашем интервью.
Все на Байкал! Что необходимо для развития событийного туризма в регионе
Событие и туристическое событие – это «две большие разницы», говорят эксперты отрасли. По их словам, в последнее время в Иркутской области появилось немало ярких идей, но масштабных событий федерального уровня региону по-прежнему не хватает. Как преодолеть «иркутскость»? Что нужно сделать, чтобы привлечь на Байкал гостей со всей страны и из-за рубежа? Как событийный туризм влияет на турпоток и экономику области? Какие мероприятия могли бы «выстрелить» и стать драйвером развития территории? Газета Дело побеседовала с представителями власти и турбизнеса.
Фестивали, выставки и гастротуризм. Как Иркутская область увеличила турпоток на 10% в 2024 году
Зимние мероприятия на Байкале привлекают тысячи гостей своими уникальными форматами. И правительство региона заинтересовано в том, чтобы вывести их на новый уровень. О том, какие шаги уже сделаны и что еще предстоит реализовать для привлечения туристов, Газете Дело рассказал первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.
Меняем «хрущевку» на ЖК комфорт-класса. Зачем компания alfa Development запустила трейд-ин недвижимости в Иркутске
После отмены массовой льготной ипотеки участники рынка недвижимости находятся в поиске новых финансовых инструментов для более комфортной покупки квартир. Кто-то из девелоперов договаривается о траншевой ипотеке, кто-то – дает рассрочку с минимальным первоначальным взносом 10-30%. Компания alfa Development, помимо привычных способов поддержки продаж, предлагает уникальную на сегодняшний день для иркутского рынка программу «alfa обмен», в основе которой лежит механизм трейд-ин. О том, как работает эта программа и какие преимущества дает клиентам, рассказала коммерческий директор направления «alfa обмен» Юлия Распопова.
«Интерьер должен будоражить эмоции». Кристина Льгова – о современных трендах в частном дизайне
«Если вы покупаете квартиру в новостройке за 6-7 млн рублей, будьте готовы к тому, что такую же сумму придётся вложить в её ремонт», – говорит дизайнер частных интерьеров Кристина Льгова. Почему соцсети и ТВ создают иллюзию, что дизайнерский ремонт доступен каждому? В какую сумму на самом деле могут обойтись работы и материалы? На чем можно сэкономить, а на чем не стоит? И почему в ремонте важны не эмоции, а прагматизм? Эксперт ответила на вопросы Газеты Дело.
Дизайн в современных ЖК: Иркутск готов к новому уровню
Еще совсем недавно застройщики мало задумывались о проработке и дизайне общественных пространств: есть колясочная в подъезде – уже хорошо. Сегодня лобби, соседские центры, детские площадки с продуманной концепцией – маст-хэв для проектов уровня «комфорт плюс». Этого ждут, к этому готовы. О том, какие задачи выполняет дизайн в современных жилых проектах, как он должен быть увязан с архитектурой, концепцией, локацией ЖК, Газете Дело рассказала заместитель генерального директора по строительству компании «Горстрой» Марина Еремина.
«Мы погружаемся в глубины». Для создания выдающихся проектов между заказчиком и архитектором должен быть концептолог
Как сделать проект на Байкале, в Иркутске или в любой другой точке мира местом всеобщего притяжения, причём в самых разных сферах: туризме, девелопменте, развлечениях, общественном питании, медицине? Ответ на этот вопрос знают Виктор Ясников – предприниматель, разработчик концепций коммерческих пространств – и Карим Мухамадеев – предприниматель, художник, путешественник. К ним обращаются те предприниматели, которые уже многое создали и хотят выйти на новый уровень, хотят быть творцами. Вместо привычных решений Карим и Виктор предлагают переосмыслить саму суть пространств. Их цель – не просто красивые картинки, а концепции, которые ломают привычные стереотипы и бизнес-модели. В чём заключается смысл такого подхода, они рассказали Газете Дело.
Впечатляющий рост не означает, что рынок достиг максимума – Татьяна Степанова, «БКС Мир инвестиций»
Российский рынок может вырасти в 2025 году до 5000 пунктов по индексу МосБиржи
В конце прошлого года «Цифра брокер» озвучил свою стратегию, в которой спрогнозировал рост российского рынка до 5000 пунктов по индексу МосБиржи. Откуда такой позитивный взгляд на наш рынок? Рассказывает Вадим Остапенко, территориальный директор «Цифра брокер» в Иркутске.
Дело в шоколаде. Евгения Каратаева о новом бренде «КАРАТ» и продукте не для всех
Бодрящий кофе и ароматный горячий шоколад, марципан в молочном шоколаде и какао-бобы – в темном, вишневый мармелад с бобами тонка и нежное суфле «Чайка серебристая»… Интервью с Евгенией Каратаевой, совладелицей бренда «Инжинирия» и создательницей бренда «КАРАТ», превратилось в незабываемую трехчасовую дегустацию. «В нашем шоу-руме мы всегда рекомендуем гостям попробовать что-то непривычное – получить удовольствие, удивиться, пополнить свою библиотеку вкусов», – говорит предпринимательница-дегустатор-технолог-шоколатье. О тонкостях семейного бизнеса, качестве без компромиссов, продукте «не для всех» и новом бренде bean-to-bar шоколада Евгения рассказала Газете Дело.
Адизес на Байкале. Семинар для бизнес-лидеров Сибири и Дальнего Востока стартует 22 марта!
Семинар «Адизес. От теории к практике» обещает стать знаковым событием для владельцев и генеральных директоров крупных российских компаний. Мероприятие, которое объединит лидеров бизнеса Сибири и Дальнего Востока, пройдет на Байкале с 22 по 25 марта. Соорганизатором события выступает Марина Седых (АО «ИНК-Капитал»). «Программа Адизеса – это перезагрузка и реальная возможность достичь большего», – считает она. Газета Дело выяснила, что ждет участников семинара и как это событие поможет формированию ответственного бизнес-сообщества.
Стиль выгоднее трендов. Лора Кузнецова, имиджмейкер-психолог
Тема гардероба нередко вызывает у нас напряжение и внутреннюю тревогу: слишком уж много информации. Блогеры говорят одно, модные издания – другое, тренды меняются каждый сезон. Что со всем этим делать? Как успеть? Как соответствовать? И нужно ли? В новой рубрике «ДНК стиля» вместе с имиджмейкером-психологом Лорой Кузнецовой будем разбираться, как найти свой стиль и почему быть собой выгоднее, чем бездумно следовать моде.
Реактор событий. Мария Атом – о том, как режиссировать ивенты для бизнеса
«Возглавляем. Режиссируем. Управляем» – так звучит слоган компании «Реактор событий» Марии Атом. Яркая, энергичная, с горящими глазами, уже больше 20 лет она трудится в ивент-сфере. Команда Марии успешно занимается самыми разными проектами – от новогодних корпоративов до крупных деловых событий на 500 участников, помогая клиентам достигать бизнес-целей и развивать корпоративную культуру. В числе заказчиков «Реактора» – «Роснефть», ВСЖД, «Мой бизнес»… Как устроен менеджмент впечатлений? Чем хороша геймификация? И почему бизнесу не стоит экономить на профессиональных событиях? Об этом – в нашем материале.
«Мы выходим на широкий рынок». Как производство вагон-домов стало отдельным бизнесом «СтройПроектСервиса»
«СтройПроектСервис» известен как крупная строительная компания в промышленном сегменте. На его счету – сотни километров дорог, инфраструктура для месторождений нефти и газа, обогатительные фабрики под ключ. А с декабря прошлого года компания вывела на рынок еще и коммерческое производство вагон-домов и модульных конструкций. Как вспомогательное направление стало полноценным бизнесом? Какие перспективы видит для себя компания? И на что готова опираться, завоевывая положение на этом – весьма конкурентном – рынке?
Задачи с решениями
О теме развития бизнеса можно говорить долго – множество аспектов работы, которые невозможно охватить за раз. Цифры и факты, успешные кейсы, меры поддержки для предпринимателей и т.д. Проще всего рассказывать не отдельно о каждой, а в совокупности, описывая решение задач, которые стоят перед компаниями. Совместно с Центром «Мой бизнес» мы запускаем новую рубрику «ПРО БИЗНЕС», в которой будем разбирать самые частые запросы предпринимателей и показывать решение задачи на конкретных примерах.
Дарите не смартфоны, а… смартаменты! Как работает новый формат коммерческой недвижимости в Иркутске
Маркетинг по-новому. Как и кому продавать недвижимость в 2025 году?
Борьба с телефонными и интернет-мошенниками: в Госдуму поступили масштабные поправки
Могут появиться новые условия, при которых компании вправе обзванивать клиентов и других лиц, а банки и операторы связи – общаться с потребителями через мессенджеры. Запланирован запуск системы противодействия телеком-нарушениям. Предложено еще много мер. Подробнее о некоторых из них читайте далее.
Первое в России «умное» отделение открыли для детей и родителей в Иркутской областной детской клинической больнице
Названа площадка, где построят новый аэропорт Иркутска
В Приангарье определились с местом строительства нового аэропорта Иркутска. О нем рассказал губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
В поселке Залари открылся обновленный офис Россельхозбанка
«Полиметалл» развивает сотрудничество с российскими производителями оборудования
Новое отечественное оборудование успешно прошло трёхмесячный испытательный срок на обогатительной фабрике Нежданинского ГОКа в Якутии, принадлежащего компании «Полиметалл». Аппаратный комплекс для гравитационного извлечения золота производства иркутской компании «Сервис ТехноПром» успешно дополнил зарубежное оборудование, приобретённое до вступления в силу санкций. Представители Нежданинского отмечают, что это еще один уверенный шаг в сторону импортозамещения.