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Средний срок автокредита в январе достиг минимального значения за последний год

Средний срок автокредитов в январе 2025 года составил 5,32 года, что на 2,4% меньше, чем годом ранее (5,45 года). Данные приводит «Национальное бюро кредитных историй».

По сравнению с пиком июля 2024 года (5,79 года), снижение составило 8,2%.

Наибольшие сроки были отмечены в:

  • Волгоградской обл. (5,96 лет),
  • Тюменской обл. (5,93 лет),
  • Омской обл. (5,85 лет),
  • Ставропольском крае (5,84 лет)
  • Красноярском крае (5,79 лет).

Меньше всего кредиты выдавались в:

  • Москве (4,72 года),
  • Белгородской обл. (4,73 года),
  • Санкт-Петербургской (4,86 года),
  • Нижегородской обл. (4,88 года),
  • Самарской (4,93 года).

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Серьезнее всего сокращение сроков произошло в:

  • Белгородской обл. (-16,9%),
  • Тульской обл. (-13,7%),
  • Самарской обл. (-12,3%),
  • Нижегородской обл. (-11,9%),
  • Воронежской обл. (-11,5%),
  • Москве (-9,9%),
  • Санкт-Петербурге (-10%).

«Начиная с лета прошлого года средний срок автокредитов плавно снижается на фоне сокращения их выдачи, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В условиях снижения аппетита к риску со стороны банков и спроса на автокредиты со стороны граждан сокращается как средний чек кредитов на покупку автомобилей, так и их сроки. При этом банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга которых находится на достаточно высоком уровне».


/ Сибирское Информационное Агентство /


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