Средний срок автокредита в январе достиг минимального значения за последний год

Средний срок автокредитов в январе 2025 года составил 5,32 года, что на 2,4% меньше, чем годом ранее (5,45 года). Данные приводит «Национальное бюро кредитных историй».
По сравнению с пиком июля 2024 года (5,79 года), снижение составило 8,2%.
Наибольшие сроки были отмечены в:
- Волгоградской обл. (5,96 лет),
- Тюменской обл. (5,93 лет),
- Омской обл. (5,85 лет),
- Ставропольском крае (5,84 лет)
- Красноярском крае (5,79 лет).
Меньше всего кредиты выдавались в:
- Москве (4,72 года),
- Белгородской обл. (4,73 года),
- Санкт-Петербургской (4,86 года),
- Нижегородской обл. (4,88 года),
- Самарской (4,93 года).
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Серьезнее всего сокращение сроков произошло в:
- Белгородской обл. (-16,9%),
- Тульской обл. (-13,7%),
- Самарской обл. (-12,3%),
- Нижегородской обл. (-11,9%),
- Воронежской обл. (-11,5%),
- Москве (-9,9%),
- Санкт-Петербурге (-10%).
«Начиная с лета прошлого года средний срок автокредитов плавно снижается на фоне сокращения их выдачи, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В условиях снижения аппетита к риску со стороны банков и спроса на автокредиты со стороны граждан сокращается как средний чек кредитов на покупку автомобилей, так и их сроки. При этом банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга которых находится на достаточно высоком уровне».