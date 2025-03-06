Средний срок автокредита в январе достиг минимального значения за последний год

Средний срок автокредитов в январе 2025 года составил 5,32 года, что на 2,4% меньше, чем годом ранее (5,45 года). Данные приводит «Национальное бюро кредитных историй».

По сравнению с пиком июля 2024 года (5,79 года), снижение составило 8,2%.

Наибольшие сроки были отмечены в:

Волгоградской обл. (5,96 лет),

Тюменской обл. (5,93 лет),

Омской обл. (5,85 лет),

Ставропольском крае (5,84 лет)

Красноярском крае (5,79 лет).

Меньше всего кредиты выдавались в:

Москве (4,72 года),

Белгородской обл. (4,73 года),

Санкт-Петербургской (4,86 года),

Нижегородской обл. (4,88 года),

Самарской (4,93 года).

Серьезнее всего сокращение сроков произошло в:

Белгородской обл. (-16,9%),

Тульской обл. (-13,7%),

Самарской обл. (-12,3%),

Нижегородской обл. (-11,9%),

Воронежской обл. (-11,5%),

Москве (-9,9%),

Санкт-Петербурге (-10%).

«Начиная с лета прошлого года средний срок автокредитов плавно снижается на фоне сокращения их выдачи, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В условиях снижения аппетита к риску со стороны банков и спроса на автокредиты со стороны граждан сокращается как средний чек кредитов на покупку автомобилей, так и их сроки. При этом банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга которых находится на достаточно высоком уровне».