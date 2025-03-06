Каких подарков ждут женщины на 8 Марта в Иркутске

Самым желанным подарком на 8 Марта оказалось путешествие. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

О нем мечтают 28% женщин. 17% участниц опроса предпочли бы получить деньги. 7% рассказали, что мечтают о билетах в театр, кино или музей. По 5% опрошенных с радостью приняли бы в подарок парфюмерию или косметику, украшения или часы, а можно и подарочный сертификат. 4% хотят получить смартфон, столько же – бытовую технику или электронику для дома. 3% – сертификаты на обучение, а 2% – товары для творчества и хобби. По 1% мечтают о посуде и кухонных принадлежностях, деликатесах, сладостях, чайных или кофейных наборах, книгах и товарах для спорта и активного образа жизни.

Среди прочих желанных вариантов подарков к 8 Марта женщины называли цветы, различные проявления заботы и внимания, одежду, меха, подписку на электронные сервисы, шампанское и другие.

60% женщин получают в этот праздник цветы. 13% – конфеты. 8% становятся обладателями парфюмерии, косметики и средств по уходу за собой. Каждой четырнадцатой вручают деньги, а каждой двадцатой – украшения и драгоценности. Подарочные сертификаты достаются 2% женщин.