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Эн+ тратит на развитие спорта больше, чем другие крупные промышленные компании России

Российский спорт активно поддерживается крупным бизнесом, особенно промышленными предприятиями, которые ежегодно вкладывают миллиарды рублей в профессиональные клубы и любительские секции. Список составило издание «Свободная Пресса».

Пятое место за компанией Северсталь (200 млн рублей в год), после него Металлоинвест (220 млн рублей в год), выше расположился Новолипецкий металлургический комбинат (250 млн рублей в год), далее – Татнефть (900 млн рублей в год).

На первое место издание поставило Эн+ с показателем 1,5 миллиарда рублей ежегодно.

С 2004 года спонсируется хоккейный клуб «Байкал-Энергия». В 2016 году запущен проект «На лыжи!» для развития лыжного спорта и строительства инфраструктуры. Холдинг также проводит конкурс «Лучший лыжный тренер года» и строит спортивные объекты в разных регионах страны, включая бесплатные секции для детей и подростков.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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