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Продажа валюты Центробанком вырастет в марте

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Согласно прогнозу Министерства финансов РФ, дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета с 7 марта по 4 апреля составят 57,2 млрд рублей. Отклонение фактического уровня доходов от ожидаемых показателей за февраль 2025 года достигло 2,9 млрд рублей.

Совокупный объем средств, направленных на приобретение иностранной валюты и золота, оценивается в 60,1 млрд рублей, что эквивалентно 2,9 млрд рублей в день. С 9 января 2025 года Центральный банк возобновил регулярные операции на внутреннем валютном рынке, приостановленные ранее с 28 ноября 2024 года. В рамках бюджетного правила с 15 января по 30 июня 2025 года ЦБ корректировал объемы покупок и продаж валюты на сумму около 8,86 млрд рублей ежедневно.

В результате, общие продажи иностранной валюты на внутреннем рынке с 7 марта по 4 апреля достигнут примерно 6 млрд рублей в сутки, что на 7,2% превышает показатели предыдущего месяца.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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